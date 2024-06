Documentaire



Philippe Gougler part au Panama, découvrant très vite que le pays est loin de sa réputation de refuge pour banquiers et hommes d’affaire. A Portobello, petit village au nord du pays, Philippe va à la rencontre de pèlerins dont la foi envers le Christ Noir est plus forte que les pénitences qu’ils s’infligent. Un bref passage par les forêts luxuriantes lui fait découvrir les paresseux. Au fil des rencontres, Philippe arrive au bout de son voyage dans l’archipel des Iles San Blas où il fait la connaissance de la communauté Kuna et de sa grande générosité.

Un film Un documentaire réalisé par : Alex Badin, Nicolas Boero, Yann Staderoli

Présenté par Philippe Gougler

Produit par Jean-Baptiste Jouy – Step by Step productions

©Step by Step productions