Documentaire

Une enquête commence parfois par une découverte mystérieuse. Ce jour-là, Julien, jeune lieutenant de la brigade de recherche de Nancy, est alerté par un jardinier d’un hôtel. En désherbant les abords de l’établissement, l’homme vient de trouver un sac contenant quatre paquets dans des emballages plastiques. Les enquêteurs font immédiatement analyser ce qu’ils contiennent. Près de deux kilos de stupéfiant. L’équivalent de ce que les gendarmes saisissent en moyenne chaque année. Une jolie prise mais l’enquête s’annonce compliquée. Qui a bien pu abandonner cette importante quantité de stupéfiants à côté de ce petit hôtel ? Vidéo-surveillance et enquête de voisinage ne donnent rien alors les gendarmes font appel à leur réseau d’indics. Un toxicomane va les mettre sur la piste de deux trafiquants. Julien et ses hommes vont plonger dans le monde opaque et sombre des consommateurs. Et pour prendre les suspects en flagrant délit, ils vont devoir leur tendre une véritable souricière : un piège sur une nationale, pour les intercepter à leur retour des Pays-Bas.

Un documentaire de Stéphane Surace.