Documentaire

Claude Dallas mêne une vie d’un cowboy. Il est solitaire et ne fait confiance à personne . Il vit de braconnage. Un jour, deux garde forestiers l’affrontent et il les abat. Après une chasse à l’homme sans merci, Dallas est enfin capturé et accusé. Quelques mois plus tard, il s’évade de prison. Le nom de Dallas est mis sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Il parvint à échapper à la justice pendant 10 ans jusqu’à que le FBI retrouve sa trace dans une petite ville de Californie. Dallas purge maintenant une peine d’emprisonnement de 30 ans.

Un documentaire de Clinton Jay High, Jr.