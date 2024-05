Documentaire

Depuis le soir du 3 mai 2007, l’énigmatique disparition de Madeleine McCann, une petite fille britannique âgée de trois ans à l’époque, a captivé l’attention du monde entier. L’histoire tragique de cette enfant qui a mystérieusement disparu de sa chambre d’hôtel pendant les vacances familiales au Portugal a déclenché une chasse à l’homme internationale et des spéculations sans fin sur son sort.

L’affaire a immédiatement suscité un tollé médiatique et une mobilisation sans précédent de la part des autorités, des enquêteurs privés et même des citoyens ordinaires, tous unis dans l’espoir de retrouver la petite Maddie et de faire la lumière sur les circonstances troublantes de sa disparition. Malgré des années d’enquête intensive et des millions de dollars dépensés, le mystère reste entier et les réponses demeurent insaisissables.

Les théories sur ce qui est arrivé à Madeleine McCann abondent, allant de l’enlèvement par un prédateur sexuel à des théories du complot impliquant des réseaux de trafic d’enfants. Chaque nouvel indice ou témoignage ravive l’espoir de résoudre ce puzzle complexe, mais aussi le désespoir des proches de Maddie, qui continuent de vivre dans l’incertitude et le chagrin.

Un film de Nicolas Brenéol

©Galaxie Presse et TF1 Production