Documentaire

Au tribunal pour enfants de Créteil, les prévenus ont entre 13 et 17 ans et sont souvent multirécidivistes. Marie-Ange Leprince, vice-présidente du tribunal, jongle entre la menace de la prison et des mesures éducatives adaptées à chaque cas. En France, seuls 10 % des mineurs présentés à un juge sont placés en détention. Documentaire Un documentaire réalisé par Romain Bolzinger, montage de Gaëlle Liaboeuf pour Zone Interdite.