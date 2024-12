Documentaire

Après 5 semaines de grève générale en Guadeloupe, à l’heure où la Martinique s’enflamme elle aussi, la crise antillaise réveille des plaies qui vont bien au delà de la vie chère et des antagonismes entre riches et pauvres. Les événements des dernières semaines sont-ils en train de raviver les clivages entre noirs et blancs, entre descendants d’esclaves et les Békés, les descendants des colons?