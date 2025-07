Documentaire

Comme un peu plus de 230 000 couples tous les ans, ils s’aiment et s’apprêtent à se dire “oui” pour la vie. Mais aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se marier à leur façon, loin des traditions et des rites du siècle passé. Si les mariages religieux ne représentent plus qu’un tiers des cérémonies, les unions laïques, elles, ont le vent en poupe. Au bord de la plage, dans le jardin de la grand-mère ou au milieu du désert, 100% écolo ou 100% fait maison pour les petits budgets : les mariés d’aujourd’hui cassent les codes. A l’image de leur couple. La plupart se marient alors qu’ils sont déjà parents, d’autres ont déjà connu plusieurs unions et se (re)marient sur le tard. D’autres encore, découvrent l’amour auprès d’une personne du même sexe, après avoir partagé une vie de famille classique.Pendant plusieurs mois, nous suivrons quatre couples aux profils différents, reflétant les préoccupations actuelles des Français, et qui ont décidé de se marier à leur manière. Entre eux, un seul point commun : faire de ce jour unique l’un des plus beaux de leur vie.

Réalisation : Emilie Elmbacher, Chloé Alexandre