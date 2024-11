Article

Le choix d’une paire de chaussures de ski peut se révéler être un moment délicat. En effet, ce sont les chaussures qui assureront une grand partie du confort du skieur, mais elles doivent également être choisies en fonction de la pratique du skieur (ou de sa technique: un skieur freeride n’achètera pas les mêmes chaussures de ski qu’un randonneur). Par ailleurs, les chaussures sont le lien immédiat entre le skieur et ses skis; malgré un très large choix de modèles plus ou moins différents, il faudra donc trouver la chaussure de ski adapté au pied de chaque skieur pour une bonne transmission et donc une pratique à la fois sûre et décontractée (ou plus sportive) du ski.

Le premier choix à opérer est celui de l’achat ou de la location : en effet, si l’achat d’un équipement de ski peut se révéler coûteux, il est également un investissement sur le long terme (un équipement de qualité et de bonne facture le restera plusieurs saisons). En revanche, la location de chaussures de ski peut avoir des conséquences désagréables: déjà déformée par le pied d’autres utilisateurs, l’intérieur de la chaussure aura déjà perdu de sa flexibilité, et pourra être à l’origine de douleurs gênantes, parfois insupportables, qui se déclarent plus souvent sur les pistes que sur le sol du magasin de location. Cependant si la pratique du ski est ponctuelle, la location peut être envisagée: il faudra alors penser à vérifier l’état du chausson, c’est-à-dire l’intérieur de la chaussure, et surtout le confort: aucune douleur, même minime, ne doit être ressentie lors de l’essayage.

Lors de l’achat de chaussures de ski, le skieur devra prendre en compte plusieurs facteurs

Tout d’abord, le chausson: c’est lui qui garantit le confort de l’utilisateur, et donc une pratique maîtrisée et sécurisée du ski. Trois matières, de la plus basique à la plus innovante, peuvent former le chausson: de la mousse (très confortable, mais se déforme rapidement et ne maintient alors plus le pied suffisamment), un chausson thermo-formable (très adaptable à la forme du pied) ou encore un chausson injecté en mousse polyuréthane (c’est la solution idéale puisque le chausson s’adapte parfaitement aux contours du pied; elle est cependant coûteuse et accompagnera une pratique fréquente, voire professionnelle, du ski).

La rigidité de la chaussure sera quant à elle choisie en fonction de la pratique du ski envisagée : plus l’usage sera sportif et professionnel, plus la chaussure sera rigide (et souple, ou « flex », pour une pratique-loisir). Le système de fermeture des chaussures (à crochets, à ouverture arrière ou MID) pourra être choisi en fonction de la rigidité ou au contraire de la souplesse qu’il donne à la chaussure et aux mouvements.

La recherche du confort devra, en outre, être la qualité essentielle recherchée par le skieur, à tous les moments de son choix.