Podcast



« Le base-jump, c’est de sauter d’un point fixe. Il faut imaginer qu’il n’y a pas le vent relatif de l’avion, donc tu te sens vraiment tomber, tu sens ton corps dans le vide. »

À 20 ans à peine, Laurence part s’installer à Megève et se découvre une nouvelle passion : le parachutisme. Très vite, elle se perfectionne et va jusqu’à rentrer dans l’équipe de France militaire. Quelques années plus tard et dans la continuité du parachutisme, elle décide de se mettre au base-jump, une pratique qui consiste à sauter dans le vide en chute libre et qui surtout peut vous tuer à la moindre erreur.

Au micro d’Anton Stolper, Laurence raconte sa pratique et nous éclaire sur des questions essentielles : qu’est-ce qui nous pousse à prendre autant de risques ? Qu’est-ce qui s’enclenche dans nos cerveaux et nous fait aller vers des dangers que tout nous pousse habituellement à éviter ?