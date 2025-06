Documentaire

A 30 ans, Flore a retrouvé ses peluches et sa chambre d’enfant. Après avoir étudié dans une grande école de commerce et travaillé de nombreuses années à l’étranger, elle est rentrée en France il y a 9 mois pour chercher du travail. Mais la crise l’a rattrapée chômage, RSA Impossible de trouver un logement. Sa seule solution retourner vivre chez ses parents.Nombreux jeunes, ayant déjà une expérience professionnelle de plusieurs années derrière eux, sont ainsi contraints Pour ne pas se retrouver à la rue ou dans des foyers d’hébergement d’urgence, de de rentrer vivre chez leurs parents. Ces « Tanguy de la crise » vivent plus ou moins bien ce retour forcé chez papa-maman. Adelaïde a très vite senti quelques tensions avec sa mère lorsqu’elle a débarqué avec tous ses meubles, son bébé et son nouveau compagnon…