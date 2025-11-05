Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Franck Lopvet, auteur, conférencier et penseur contemporain. Il affirme que « nos couples sont construits sur des mensonges » et nous allons explorer pourquoi et tenter trouver la paix. Le couple nous parle de la relation à nous-même mais aussi à l’autre, l’alter. Que ce soit avant la rencontre d’une personne, pendant la rencontre ou dans les début du couple, dans la vie du couple au long cours ou du couple en crise, quels enseignements Franck Lopvet nous proposes-t-il ? Il est l’homme du choix car il nous aide à prendre conscience que nous sommes plus libres que nous ne le pensons. Alors, au-delà de nos certitudes et nos enfermements, partons à la découverte du couple avec ce philosophe hors norme !