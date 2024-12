Documentaire

En 20 ans, le nombre de pères et de mères qui élèvent seuls leurs enfants a doublé pour atteindre les 2 millions et pour la plupart, refaire sa vie reste un objectif majeur. Le marché des « célibatants », boosté par internet, foisonne d’opportunités. Agences de voyages spécialisées, associations diverses et variées, speed-dating spécial parents: les offres sont multiples. Avec une seule promesse en toile de fond, vous offrir l’âme sœur sur un plateau. A quoi ressemble alors le quotidien de ces parents solos? Quelle place trouve l’enfant dans la recherche et les nouvelles relations de ses parents? Ce documentaire, c’est l’histoire de 3 ou 4 parents à la recherche d’un nouvel amour, malgré les déceptions passées, malgré les échecs. Pour mieux comprendre leur démarche et leurs attentes, nous les avons suivis dans toutes leurs entreprises visant à rencontrer l’âme sœur. Documentaire réalisé par L.Djitli, D.Cinier, S.Leleu, Patrick Spica Productions pour Zone Interdite M6.