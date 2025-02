Documentaire

Une vie de famille XXL, c’est un tourbillon d’émotions, d’organisation et de défis quotidiens. Entre l’éducation des enfants, la gestion du budget et les imprévus du quotidien, les familles nombreuses doivent faire preuve d’une organisation hors pair.

Dans cette immersion unique, découvrez comment ces parents jonglent entre la vie de couple, les responsabilités éducatives et les moments de joie en famille. Comment organiser un mariage surprise avec six enfants ? Comment gérer un budget familial serré tout en offrant des vacances inoubliables ? Entre rires, crises de nerfs et instants complices, plongez dans leur quotidien extraordinaire.

Ces familles partagent leurs astuces pour mieux s’organiser, surmonter les défis financiers et assurer une éducation équilibrée à leurs enfants. Qu’il s’agisse de trouver un logement plus grand, de rénover une maison ou de concilier vie professionnelle et parentalité, leur expérience est une véritable leçon de résilience et d’amour.