Documentaire

Anne-Marie La Rosa est la maman de Chloé, une petite fille handicapée. Après quelques difficultés pour surmonter le problème, Anne-Marie décide d’aller de l’avant et fonde l’association « Stimuler pour aider à mieux vivre le handicap ». Cet accueil pour tous les enfants ordinaires ou handicapés propose de développer l’éveil Multi Sensoriel à travers des exercices, de la musique et de nombreuses techniques proposées par Anne-Marie. En une dizaine d’années d’existence, l’association a permis à de nombreux parents et enfants de retrouver le sourire grâce à des progrès souvent étonnant. Documentaire réalisé par Catherine et Steven Young, production Pélissanne Culture et Citoyenneté.