Documentaire

Dans notre pays, les seniors subissent régulièrement des discriminations liées à leur âge. Pour certains, les aînés seraient inutiles, conservateurs et couteraient trop cher à la collectivité. Ces représentations négatives sont souvent intégrées par les personnes âgées elles-mêmes, les conduisant parfois à se déprécier. Mais c’est un fait : le vieillissement de la population est l’une des plus importantes transformations de la société et selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, un quart de la population suisse aura plus de 65 ans dans une trentaine d’années…

D’où viennent et quels sont ces stéréotypes qui seraient plus répandus en Suisse que le racisme ou le sexisme ? Comment prendre conscience que nous sommes tous des seniors en devenir ?

Reportage : Murielle Landry. Débat avec Delphine Roulet-Schwab, présidente de GERONTOLOGIE CH et Gary Mihaileanu, acteur et réalisateur.