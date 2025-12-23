Installé à Savigny-sur-Orge, le Théâtre du Fil accueille une trentaine de jeunes en difficulté qui vont passer 3 ans à apprendre les métiers du théâtre. Des ados un peu cabossés, en danger ou franchement délinquants mais aussi des jeunes en mal de repères qui vont apprendre à se réconcilier avec eux-mêmes. Très vite, les pensionnaires du théâtre du fil deviennent comédiens ou encore animateurs d’atelier d’expression théâtrale. Nous avons suivi les premiers pas de Rachid au théâtre du fil. Il parle le français avec ses mots à lui, qui témoignent de la violence qu’il garde en lui, une violence que le théâtre du fil va tenter de canaliser.