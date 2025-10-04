Exclus des écoles classiques, ces enfants précoces trouvent enfin un refuge. Entre génie incontrôlable, ennui permanent et rébellion, ce...
Quand la Caf paye tes vacances
Mascara, fond de teint ou rouge à lèvres, la moitié des ados se maquillent dès 14 ans, souvent au...
Aujourd’hui, les enfants uniques représentent environ 10% d’enfants en France. Nombreux sont les préjugés qui pèsent sur eux, selon...
Chelsea, 17 ans, et Britney, 16 ans, ne se connaissent pas, pourtant elles ont un point commun : depuis...
Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout...
Travailler en famille, c’est souvent un rêve. Celui de partager avec les gens que l’on aime et auxquels on...
Je reçois Isabelle Filliozat pour parler d’éducation positive, un mouvement fort mal compris et pourtant révolutionnaire pour les enfants...
Anne-Marie La Rosa est la maman de Chloé, une petite fille handicapée. Après quelques difficultés pour surmonter le problème,...
Être héritier au sein d’une grande famille apporte des avantages financiers et sociaux, mais aussi des attentes et des...
Vanessa et Frédéric : au chômage depuis deux ans, Vanessa et Frédéric souhaitent ouvrir une épicerie dans leur village....
Laurence Vidal a créé le réseau Happy Contact et organise seule cet événement de grande envergure qui accueillera des...
Quel est le rôle des âmes sœurs dans nos vies ? Comment reconnaître ces relations et les cultiver ?...
En 2005, trois semaines d’émeutes dans les banlieues provoquent un sursaut national. Le gouvernement promet alors un « plan...
Ils s’aiment plus que tout. Ils sont inséparables. Trop, peut-être… Cette vidéo plonge dans les histoires bouleversantes de frères...
Pendant deux mois d’été, des hommes et des femmes ont accepté d’être suivis dans leurs aventures sentimentales. Estelle, mère...
Les applications digitales, Instagram ou Snapchat, très populaires chez les adolescents, sont des sanctuaires. Inaccessibles pour les parents qui...
A 31 ans, elle veut savoir qui sont ses parents.
Contrairement à la classe, au genre ou la race, les relations entre adultes et enfants ne sont presque jamais...
Entre témoignages libres et illustrations décalées, ASV STP confronte six jeunes à l’amour moderne, les entraînant progressivement de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site