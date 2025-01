Documentaire

C’est la dernière maison de ceux qui ne peuvent plus rester chez eux ; des gens comme les autres, qui ont mené leur vie et qui, un jour ou l’autre, ont senti la dépendance. Certains ont choisi de venir habiter ici, d’autres y ont été contraints, mais pour tous, ce dernier déménagement a été radicalement différent des précédents. C’est ce bouleversement que le film essaie de capter. Les « résidents » de la maison de retraite ont accepté de me livrer leurs sentiments et leurs visions de cette nouvelle vie à l’intérieur d’un habitat qui ressemble plus à un hôpital qu’à une maison. Un documentaire de Camille Morhange.