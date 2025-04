Documentaire

Après avoir perdu son emploi et s’être séparé de sa femme, Philippe a bien été obligé de retourner vivre chez ses parents retraités. Aujourd’hui, à 48 ans, malgré son boulot de dépanneur informatique, il n’a toujours pas les moyens de se payer un logement. Et pour lui, la cohabitation avec sa mère de 79 ans, maniaque à l’extrême, est souvent pesante. Hervé, au contraire, est ravi que maman continue de le chouchouter comme un bébé. Ingénieur, il pourrait s’offrir son appartement, mais a préféré revenir au cocon familial… à 28 ans. Choisi ou subi, le phénomène des « enfants boomerang », ces adultes revenus au foyer parental, devient de plus en plus fréquent. À quoi rassemble le quotidien quand deux générations d’adultes vivent sous le même toit ? Un documentaire de Laetitia Pongi, Sébastien Gilles.