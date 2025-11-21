Pour tenter de mettre fin à son célibat, Laurent, un agent immobilier montpelliérain de 37 ans, a décidé d’avoir...
Une vie sans amitié est-elle possible ? Comment on explique qu’on a envie d’être ami·e avec quelqu’un·e ? C’est...
Enquête sur l’Aide sociale à l’Enfance, où l’opacité et la loi du silence sont des règles absolues. Un constat...
Autorisée exceptionnellement à filmer des procès pour violences intrafamiliales, la réalisatrice Karine Dusfour dévoile les mécanismes du contrôle coercitif, stratégie...
A neuf ans, Idriss n’est pas tout à fait un enfant comme les autres. Il y a quelques mois,...
Anne Ghesquière reçoit Nicole Prieur, philosophe et thérapeute familiale, experte des relations et des dynamiques intrafamiliales. Quelle place occupons-nous...
Sept enfants dans une maison, c’est beaucoup de bruit et de travail. Pour gérer toute cette tribu, Clothilde, 30...
Avec 14 millions de célibataires en France, le marché des solos est en plein essor. Une tendance qui n’a...
Être né sous X, c’est entamer sa vie dans un brouillard identitaire que seul le temps, parfois, ou la...
Les pères peuvent rester de plus en plus longtemps auprès de leur nouveau-né dans l’Union européenne. C’est un progrès...
Sur les ronds-points et dans les manifestations du samedi se sont élevées les voix de ces Français qui, chaque...
De plus en plus de pères prennent leur congé paternité pour profiter de leur bébé. Un documentaire de Léonie...
Les applications mobiles ont apporté une révolution dans le monde des rencontres pour les célibataires. Que ce soit pour...
Poète et romancier, Claude Messier a vécu pleinement sa vie et sa carrière d’auteur malgré une maladie dégénérative grave...
Un tunisien, père d’une famille de quatre enfants, embarque de Libye avec des « harragas » en direction de...
A Noirmoutier, Sophie et Yves reçoivent leur tribu pour les vacances d’été. Entre les enfants et les petits-enfants, 22...
Séparés de leurs parents du lundi au vendredi, ces enfants placés en internat vivent une réalité difficile. Entre 5...
Faire les courses, une activité banale pour Raphaëlle et Damien. Ce soir pour la première fois ils vont y...
Avant d’aller à l’école, chez Kareen, chaque journée débute par une leçon de nettoyage pour ses deux enfants, Lilian...
Monsieur Champon est l’instituteur atypique d’une classe de CE1, composée d’enfants de 24 origines étrangères. Pour lui, l’élève ne...
