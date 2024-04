Documentaire

es femmes japonaises éblouissent souvent par leur apparence, paraissant bien plus jeunes que leur âge réel. Leurs visages affichent un teint de porcelaine, leurs cheveux brillent d’une santé éclatante, et leur silhouette svelte semble défier les années. Quels sont donc leurs secrets de beauté ?

Parmi les rituels de soin japonais les plus prisés, trois noms se détachent : Yuko, Furo et Kobido. Chacun de ces pratiques incarne une approche holistique du bien-être, combinant des techniques ancestrales et des ingrédients naturels pour sublimer la peau et revitaliser le corps.

Le premier secret réside dans la méthode Yuko. Basée sur la tradition japonaise du bain, cette pratique met l’accent sur la détente et la purification. Les bains chauds, souvent agrémentés de sels de bain ou d’huiles essentielles, permettent de libérer les toxines du corps tout en apaisant l’esprit. Les Japonaises accordent une grande importance à ce moment privilégié, le considérant comme un rituel sacré pour renouveler leur énergie et préserver leur jeunesse.

Ensuite, vient le rituel du Furo, qui se concentre sur les bienfaits de l’eau pour la peau. Les bains de vapeur, les douches froides et les compresses d’eau chaude sont des pratiques courantes dans la routine de soin des Japonaises. Ces techniques favorisent la circulation sanguine, resserrent les pores et hydratent la peau en profondeur. Le Furo est bien plus qu’un simple acte d’hygiène, c’est un véritable moment de purification et de régénération pour le corps.

Enfin, le Kobido représente l’art ancestral du massage facial japonais. Cette technique millénaire, transmise de génération en génération, vise à stimuler la circulation lymphatique et à tonifier les muscles du visage. En utilisant des pressions douces et des mouvements précis, les praticiens de Kobido peuvent réduire les signes du vieillissement, raffermir la peau et restaurer l’éclat naturel du teint. Pour les Japonaises, le Kobido est un incontournable pour préserver leur jeunesse et leur beauté intemporelle.

Au-delà de ces rituels spécifiques, la philosophie japonaise du soin de soi repose sur une approche globale de la santé et du bien-être. Une alimentation équilibrée, riche en poissons gras, en algues et en légumes frais, ainsi qu’une pratique régulière d’exercice physique comme le tai-chi ou le yoga, contribuent à maintenir une peau radieuse et une silhouette élancée.

Un documentaire de Lucile Degoud.