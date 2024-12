Documentaire

Les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cannabis d’Europe. Entre 18 et 25 ans, 56% d’hommes et 39% de femmes ont déjà expérimenté le cannabis. Et la consommation de cocaïne ou de drogues de synthèse ne cesse d’augmenter. Alors, comment aider les jeunes Français à sortir de cet enfer ? Dans le Nord, Steve, 18 ans, a décidé de se prendre en main. Il fume plusieurs dizaines de « joints » par jour mais veut l’avouer à ses parents. A Brest, Maxime a fait une rencontre providentielle : « Mamie Jo », une retraitée qui ne supporte pas de voir les jeunes plonger dans l’addiction. A Grasse, Jean-Luc, 19 ans, compte sur les médecins et le grand air pour l’aider à se sevrer… Documentaire réalisé par Raynald Lellouche et Emmanuel Amara, Patrick Spica Productions pour Près de Chez Vous TF1