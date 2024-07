Documentaire

Mike est un jeune homme de 25 ans. Handicapé par dystrophie musculaire et soigné par la marijuana depuis un an, il a fait le choix difficile de quitter sa famille et le New Jersey pour vivre en toute indépendance. Ce départ pour la Californie au climat méditerranéen n’est pas une fantaisie mais l’opportunité de bénéficier d’un traitement à la marijuana en toute légalité. Avant son arrivée en Californie, son calvaire qui aura duré deux ans est indicible tant l’enchevêtrement des traitements médicaux, son ulcère à l’estomac et la dépression l’ont affecté au point de plus avoir le moindre appétit. Malgré sa condition, il garde une joie de vivre déconcertante. Simple, émouvant « Mikey » est inspiré par une sagesse qui malgré sa mobilité réduite s’attache à la vie en puisant à sa source.

Son combat n’est pas égoïste. Alors que dans l’État de Californie le débat sur la l’égalisation de la marijuana est sous les feux de l’actualité, il porte haut la voix de ceux qui comme lui renferment une souffrance qui nécessite un traitement médical à base de marijuana. Mikey détient le regard d’un homme qui, comme il le dit avec humilité, “ a une dead line, une vraie”. Un documentaire de Laurent Brémond.