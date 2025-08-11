Documentaire

Le syndrome de protée est une maladie génétique rare qui touche à peine une centaine de personnes dans le monde. Surnommée la maladie d’Elephant Man, elle affecte les os et les tissus du corps humain et les fait grandir de manière totalement incontrôlable.

Pour ces jeunes malades, vivre avec cette pathologie est un combat QUOTIDIEN.

Jordan a neuf ans. La maladie de protée a bouleversé sa vie à tel point qu’il risque bientôt de ne pouvoir tenir debout seul. Mais le jeune garçon a décidé de mener un combat contre cette fatalité.