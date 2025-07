Documentaire

A 15 ans, Jérôme comme tous les adolescents a une petite bande d’amis avec qui il se sent bien. La seule différence c’est qu’ils se sentent souvent obligés de parler à sa place.

Dès que Jérôme doit prendre la parole, son calvaire commence. « quand je suis en

cours, ils se moquent de moi…ça me fait un choc et je suis triste…je garde ça pour moi.

Ils me regardent comme une bête en cage ».

Bègue, Jérôme a tout essayé : orthophoniste, psychologue, guérisseurs.

Aujourd’hui, à Lille, il vient essayer une nouvelle méthode. Pendant quatre jours, avec onze autres

« stagiaires » il va apprendre à ne plus bégayer.

Documentaire réalisé par Marie-Paule VETTES et Axel CHARLES-MESSANCE