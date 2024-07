Podcast



L’andropause chez les hommes est peut être encore plus un tabou que la ménopause chez les femmes : on n’en parle très peu. Le Dr Galiano, andrologue et urologue, met en garde contre les effets délétères sur la santé au masculin, et revient aussi sur ce vieux cliché qui voudrait que les hommes vieillissent mieux que les femmes.