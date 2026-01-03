Ressources Dans la même catégorie

Article Circoncision : pourquoi on enlève le prépuce ? La circoncision est une pratique ancienne dont les origines remontent à plusieurs milliers d’années. Elle est documentée dans diverses...

Podcast Les jeunes vont-iels si mal que ça ? Alors que la consommation d’antidépresseurs chez les plus jeunes a augmenté de 62 % entre 2014 et 2021, quel...

Conférence Séniors : quelles activités physiques ? Rester en forme, entretenir sa santé, découvrir de nouvelles activités physiques et sportives… La vie des séniors est en...

Article Comment prévenir l’acné adulte efficacement ? L’acné est souvent perçue, à tort, comme un passage obligé de l’adolescence qui disparaîtrait comme par magie une fois...

Podcast Comment retrouver un poids durable Poids durable, alimentation intuitive, régimes, relation au corps, bienveillance, faim, satiété, métabolisme, hormones, nutrition, équilibre alimentaire… Comment trouver un...

Article Prix greffe de cheveux Turquie : décryptage d’un succès international La perte de cheveux touche un grand nombre d’hommes et de femmes, parfois dès la trentaine. Quand les lotions...

Article La consommation quotidienne de salade verte est-elle recommandée ? La question de savoir si la consommation quotidienne de salade verte est recommandée suscite de l’intérêt dans le cadre...

Documentaire Je suis trans – épisode 08 – La communauté Danielle nous présente l’ATQ de Québec qui est une ressource fiable pour les trans en région. Nous avons la...

Article Le massage et ses bienfaits Depuis les temps anciens, le massage a été reconnu pour ses innombrables bienfaits. Utilisé comme outil de guérison dans...

Documentaire Inspiration Un documentaire court qui vous présente la vie quotidienne d’un jeune garçon atteint de la Fibrose Kystique.

Article Quels dangers peut entraîner un manque de potassium ? Le potassium est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de notre organisme. Un...

Documentaire Digital détox : la méthode chinoise La Сhine a été le premier pays à considérer la dépendance à internet comme un trouble clinique. Des centaines...

Documentaire Mon enfant ne peut pas grandir | Partie 1 Rogers a 17 ans, mais ressemble physiquement à un enfant de 7 ans. Il est atteint d’une maladie rare,...

Documentaire Pilule : la fin d’un mythe ? En 2013, à la suite de plaintes pénales déposée par les victimes de pilules contraceptives, l’Agence Française du Médicament...

Conférence L’alimentation symbiotique L’alimentation symbiotique est une approche nutritionnelle qui met l’accent sur la consommation d’aliments favorisant une relation symbiotique entre les...