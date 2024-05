Documentaire



Sur notre planète, la rencontre entre l’eau douce et l’eau salée de la mer produit depuis toujours un phénomène mystérieux : l’osmose. Cette source d’énergie étonnante pourrait révolutionner notre manière de produire de l’électricité, grâce à la découverte d’un matériau innovant, trouvé par le physicien Lydéric Bocquet (CNRS) et produit par la start-up rennaise Sweetch Energy. Lorsque l’eau douce rencontre l’eau salée, une force naturelle pousse l’eau douce à traverser la membrane pour diluer la solution saline. Ce processus crée une pression hydrostatique qui peut être exploitée pour générer de l’énergie.

Le potentiel de l’osmose en tant que source d’énergie renouvelable a captivé l’attention des scientifiques et des chercheurs depuis des décennies. Contrairement à d’autres sources d’énergie renouvelable telles que l’énergie solaire ou éolienne, l’osmose n’est pas tributaire des conditions météorologiques et peut être prévisible et constante.