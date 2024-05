Documentaire



Avez-vous déjà vu un planchiste qui fend les vagues en s’appuyant sur le vent ? Comme s’il volait au-dessus de l’eau ?… Un sport étonnant, possible grâce à une planche munie d’un foil, et une notion physique : la portance. Celle-là même qui fait voler les avions et emmènent au loin les javelots des lanceurs. Si vous vous sentez pousser des ailes, sans vous appeler Icare… Documentaire disponible jusqu’au 21/07/2026.