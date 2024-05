Documentaire

Des minuscules charges explosives nécessaires au déclenchement des airbags aux effets spéciaux du cinéma en passant par la délicate destruction de gratte-ciel, peu de découvertes, malgré un pouvoir destructeur évident, ont eu une telle influence sur l’histoire de l’humanité que celle des explosifs.

À rebours des idées reçues, ce documentaire offre un aperçu des vertus des explosifs en explorant leur vaste champ d’applications. Car leur exploitation est bien plus fréquente qu’on ne le pense et tend à s’accroître. Aux États-Unis, des chercheurs se servent d’explosifs pour créer des nanoparticules : extrêmement dures, résistantes à la chaleur et excellentes conductrices d’électricité, elles permettent de fabriquer des composants électroniques plus performants, avec l’espoir de réduire considérablement le temps de charge des batteries. Ces supermatériaux ne peuvent se former que par la pression et les températures élevées engendrées lors de la détonation. Dans le domaine de la médecine, certains scientifiques espèrent bientôt remplacer seringues et aiguilles par un pistolet dédié. Car les explosifs sont capables de libérer une quantité d’énergie considérable en une fraction de seconde à peine. Ce documentaire propose un tour d’horizon des utilisations possibles de cette propriété unique.

Documentaire de Björn Platz (Allemagne, 2021, 52mn)

