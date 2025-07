Infographie | 4 faits insolites sur la gravité

Infographie

La gravité est une force omniprésente qui régit le mouvement des planètes, maintient nos pieds au sol et façonne l’univers. Pourtant, malgré son apparente simplicité, elle cache de nombreux secrets.

Voici quatre faits surprenants, mais bien réels, sur cette force fondamentale.

La gravité n’est pas uniforme partout sur Terre

On pourrait croire que la gravité exerce la même force à tous les points du globe, mais ce n’est pas le cas. En réalité, la gravité varie légèrement selon les régions, notamment à cause de la forme imparfaite de la Terre et de la répartition inégale de sa masse interne.

Par exemple, elle est plus faible à l’équateur qu’aux pôles, car la Terre est légèrement aplatie aux extrémités et renflée à l’équateur. À Hudson Bay, au Canada, la gravité est même plus basse que la moyenne, un effet dû à la fonte d’anciens glaciers qui a modifié la répartition de masse souterraine.

Les astronautes ne flottent pas à cause de l’absence de gravité

C’est une idée reçue très répandue : dans l’espace, il n’y aurait plus de gravité. En réalité, la gravité terrestre agit encore très fortement à la hauteur de la Station spatiale internationale, à environ 400 km d’altitude. Les astronautes y subissent environ 90 % de la gravité terrestre.

S’ils flottent, ce n’est pas parce qu’elle a disparu, mais parce qu’ils sont en chute libre permanente autour de la Terre, comme s’ils tombaient sans fin. C’est cette chute qui crée la sensation d’apesanteur.

Le temps ralentit à proximité d’un trou noir

La gravité ne déforme pas seulement l’espace : elle influe aussi sur le temps. Selon la théorie de la relativité générale d’Einstein, plus la gravité est intense, plus le temps ralentit. Près d’un trou noir, ce phénomène devient extrême.

Une heure passée à proximité d’un trou noir peut correspondre à plusieurs années loin de celui-ci.

Ce concept, bien que difficile à concevoir, a été illustré avec précision dans le film Interstellar, où des personnages vivent ce décalage temporel impressionnant à cause de la proximité d’un trou noir supermassif.

Il existe un point sans gravité entre la Terre et la Lune

À mi-chemin entre la Terre et la Lune, il existe un endroit très particulier appelé le point de Lagrange L1. À cet endroit précis, la gravité terrestre et lunaire s’équilibrent parfaitement, créant une zone où un objet peut rester en « lévitation » sans être attiré vers l’un ou l’autre des deux astres.

Ces points d’équilibre sont très utiles pour placer des satellites d’observation. C’est d’ailleurs grâce à un autre de ces points, le L2, que le télescope James Webb peut rester stable et orienté en permanence vers l’espace profond.