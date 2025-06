Conférence

La pandémie de Covid 19 a montré l’importance des modèles épidémiologiques, représentations mathématiques simplifiées du phénomène réel. Comment est élaboré un modèle scientifique ? À quel point peut-on lui faire confiance ? Ces questions sont illustrées par le plus simple des modèles épidémiologiques, le modèle SIR (Sain Infecté Remis), utilisé afin de penser rationnellement l’épisode pandémique et déjouer les fausses informations.Incidemment, le même modèle décrit aussi l’extraction d’une ressource non renouvelable et donne des perspectives sur le futur énergétique de notre société.