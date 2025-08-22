Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.
Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...
Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...
L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...
Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la...
La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel...
Quand la fée électricité est apparue.
Depuis quelques années, une avalanche de travaux expérimentaux, reposant sur la cinématographie in vivo du développement embryonnaire, démontre le...
Le 26 janvier 2023 au théâtre Ducourneau d’Agen, le physicien Alain Aspect a donné une conférence sur le thème...
Des scientifiques ont démontré qu’à l’instar de l’origami, il était possible de tout plier pour obtenir n’importe quelle forme,...
Cet épisode donne un aperçu de la nature de l’électromagnétisme à travers l’histoire de Michael Faraday. D’origine modeste, Faraday...
La théorie des cordes est l’une des voies envisagées pour régler une des questions majeures de la physique théorique...
L’Univers comporte différentes échelles de grandeur. Nous vous proposons un voyage dans trois mondes : celui de notre système...
L’acier est l’un des matériaux de construction les plus robustes. Mais il est également extrêmement durable. Au moment où...
En 1900, le physicien allemand Max Planck introduisit l’idée de quantification de l’énergie, afin de proposer une formule pour...
L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...
La foudre, avec ses éclairs illuminant le ciel et son tonnerre résonnant, est l’un des phénomènes météorologiques les plus...
« Qu’est-ce que le réel ? » Cette question a occupé la philosophie depuis plus de deux millénaires, et...
Saviez-vous que dans l’Égypte Antique, le chat était tellement adoré que lorsqu’il mourrait, la famille portait le deuil, jusqu’à...
\r\nNikola Tesla est souvent considéré comme l’un des plus grands scientifiques dans l’histoire de la technologie, pour avoir déposé...
Savez-vous que le mètre et le kilogramme ne sont plus définis par des étalons en platine conservés à Paris...
