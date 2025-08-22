Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le vide quantique a-t-il créé l’univers ? Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...

Conférence La physique du Problème à trois corps Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...

Conférence Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...

Conférence Physique des synchronicités Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la...

Conférence Dompter la lumière La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel...

Conférence Physique de l’origine de l’homme Depuis quelques années, une avalanche de travaux expérimentaux, reposant sur la cinématographie in vivo du développement embryonnaire, démontre le...

Conférence Etrange mécanique quantique : de la première à la seconde révolution quantique Le 26 janvier 2023 au théâtre Ducourneau d’Agen, le physicien Alain Aspect a donné une conférence sur le thème...

Documentaire Le code origami Des scientifiques ont démontré qu’à l’instar de l’origami, il était possible de tout plier pour obtenir n’importe quelle forme,...

Documentaire Cosmos – Le premier génie Cet épisode donne un aperçu de la nature de l’électromagnétisme à travers l’histoire de Michael Faraday. D’origine modeste, Faraday...

Documentaire L’univers élégant – Episode 1 – Le rêve d’Einstein La théorie des cordes est l’une des voies envisagées pour régler une des questions majeures de la physique théorique...

Conférence L’infiniment grand, l’infiniment petit L’Univers comporte différentes échelles de grandeur. Nous vous proposons un voyage dans trois mondes : celui de notre système...

Documentaire Superstructures d’acier L’acier est l’un des matériaux de construction les plus robustes. Mais il est également extrêmement durable. Au moment où...

Documentaire Etienne Klein : histoire de la physique quantique En 1900, le physicien allemand Max Planck introduisit l’idée de quantification de l’énergie, afin de proposer une formule pour...

Conférence Les grandes leçons de l’infiniment petit L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...

Article Comment se forme la foudre ? La foudre, avec ses éclairs illuminant le ciel et son tonnerre résonnant, est l’un des phénomènes météorologiques les plus...

Conférence La quête du réel : de la science à la philosophie « Qu’est-ce que le réel ? » Cette question a occupé la philosophie depuis plus de deux millénaires, et...

Documentaire Le chat de Schrödinger Saviez-vous que dans l’Égypte Antique, le chat était tellement adoré que lorsqu’il mourrait, la famille portait le deuil, jusqu’à...

Documentaire Nikola Tesla, le génie du tonnerre \r

Nikola Tesla est souvent considéré comme l’un des plus grands scientifiques dans l’histoire de la technologie, pour avoir déposé...