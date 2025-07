Documentaire

Descendu du toit du monde, des plus hauts massifs de l’Himalaya, le Gange est le grand fleuve du nord de l’Inde, qui coule sur quelques 2700 kilomètres. Pour les hindous, c’est surtout la rivière sacrée entre toutes, qu’ils vénèrent et considèrent comme leur mère. La légende raconte que la rivière Gangâ est descendue du ciel. Pour assagir ses flots impétueux et amortir sa chute, le dieu Shiva la reçut dans les boucles de sa chevelure. De sa source himalayenne jusqu’au golfe du Bengale, le Gange suscite une ferveur intense. S’y baigner purifié de toutes les souillures et y accomplir un pèlerinage allège le cycle des réincarnations successives. Après avoir dévalé les montagnes, le G…