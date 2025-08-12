Podcast

Partez pour une balade au cœur des plantations et des salons de thé de Darjeeling, à la découverte de cette feuille aux mille saveurs, avec Lucie Azema.

Voyageuse au long cours et autrice féministe, Lucie Azema s’est rendue en 2016 à Darjeeling, au cœur de l’Himalaya. Elle s’est accordée une pause salvatrice au coeur de cette ville perchée dans les nuages, baignée d’humidité et d’encens, connue dans le monde entier pour ses plantations de thé. Un quotidien à déambuler dans les champs de théiers, à visiter les salons et à découvrir la richesse de cette feuille aux 1000 saveurs.

Tasse après tasse, le thé est devenu un prétexte aux rencontres, un ancrage dans le tumulte, une porte ouverte sur le monde. Et peut-être, le sujet d’un nouveau livre…