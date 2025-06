Documentaire

Cerné par l’un des plus vastes lagons fermés du monde, le 101ème département français est un véritable carrefour culturel entre l’Afrique, l’Océan Indien et l’Europe. Le film de Pierre Brouwers est le portrait fidèle d’une île où les petits villages vivent au rythme de coutumes séculaires et où la nature recèle une flore et une faune surprenantes… Un documentaire de Pierre Brouwers.