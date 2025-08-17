Podcast

À 27 ans, après une première navigation en solitaire à travers l’Atlantique, Tamara Klink répond à l’appel du grand blanc et se lance dans un hivernage polaire. À bord de son voilier de dix mètres, Sardinha II, elle met cap vers le Groenland. Son objectif : arriver à temps dans le fjord isolé de Qitermminguit, afin d’y jeter l’ancre et de laisser les glaces se refermer sur elle, pour quelques mois.

Loin du tumulte du monde, Tamara espère trouver dans cette solitude une liberté insoupçonnée, découvrir ses limites et de percer le mystère de sa propre existence. Dans cet exil volontaire, l’inconnu est immense, et le quotidien réserve bien des surprises…