Infographie | 4 infos insolites sur le Canada

Infographie

Quand on pense au Canada, on imagine souvent des forêts infinies, des caribous, du sirop d’érable et des hivers rigoureux. Mais derrière ces clichés se cachent des anecdotes surprenantes qui rendent ce pays encore plus fascinant.

Que diriez-vous de découvrir quelques faits insolites qui vous feront voir le Canada sous un autre angle ? Voici quatre curiosités étonnantes qui, à coup sûr, piqueront votre curiosité.

Le Canada possède plus de lacs que le reste du monde combiné

Oui, oui. Le pays compte plus de 2 millions de lacs, ce qui représente environ 60 % des lacs d’eau douce de la planète. Rien que la province de l’Ontario en compte environ 250 000. Si vous cherchez un coin tranquille au bord de l’eau, vous savez où aller.

Il est illégal de siffler à Petawawa après 23h

Cette petite ville de l’Ontario a une loi toujours en vigueur qui interdit de siffler ou chanter en public entre 23h et 7h. L’idée, c’est de préserver le calme nocturne… mais avouez que c’est plutôt cocasse !

Les Canadiens ont inventé le paintball… avec des vaches

À l’origine, les billes de peinture servaient à marquer les arbres et les vaches pour les recensements agricoles. Ce n’est que plus tard que des Canadiens ont eu l’idée géniale (et un peu folle) de s’en servir pour se tirer dessus. Résultat : naissance du paintball !

Il existe une station spatiale dédiée… aux insectes !

Le Canada a installé une mini-station de recherche pour observer les comportements d’insectes en gravité simulée. Insolite, mais très sérieux !