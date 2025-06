Documentaire

Destinations : Birmanie – D’après la légende, des esprits favorables auraient créé Byan Ma, un pays merveilleux. Les Anglais l’ont appelé ensuite Burma. Depuis 1989, c’est l’Union de Myanmar. Mais rien ne saurait effacer ce nom à l’exotisme plus évocateur qu’est la Birmanie. Charnière entre le monde indien et l’Asie du Sud-Est, ce pays de 676 000 km2, coincé au Nord par la Chine, à l’Est par le Laos et la Thaïlande, est d’un point de vue culturel très riche. Indépendante depuis 1948, cette ex-colonie anglaise ouvre ses frontières et permet aujourd’hui à un plus grand nombre de découvrir son patrimoine historique. Le pays est bouddhiste et il est bien difficile de recenser le nombre des édifices religieux …