Documentaire

Le Massif central représente une superficie d’environ 85 000 kilomètres carrés, couverte de prairies, de forêts, de montagnes et de lacs. Dans cette région se trouve également l’une des plus grandes chaînes d’anciens volcans d’Europe. Ces volcans ont joué un rôle important dans le façonnement des paysages naturels.

Monté à cheval, Alexandre Letort, prévisionniste météo, nous fait découvrir ce panorama exceptionnel qu’il parcourt tous les jours.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs ​​– France en Vert”

Réalisation : ​​Carole Greco

