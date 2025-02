Article

Bergame, une ville italienne à la beauté intemporelle, se situe en Lombardie, à une cinquantaine de kilomètres de Milan. Trop souvent éclipsée par sa voisine plus célèbre, elle est pourtant une destination incontournable pour les amateurs d’histoire, d’architecture et de gastronomie.

Alors que voir à Bergame ? Avec ses ruelles pavées, ses panoramas spectaculaires et son ambiance authentique, elle mérite amplement une visite approfondie.

Bergame Alta et Bergame Bassa : deux visages d’une même ville

Bergame se divise en deux parties distinctes : la Città Alta, perchée sur une colline et entourée de remparts vénitiens, et la Città Bassa, plus moderne et dynamique. Chacune possède son charme propre et mérite d’être explorée.

Città Alta : cœur historique de Bergame, elle regorge de monuments médiévaux et de points de vue impressionnants.

: cœur historique de Bergame, elle regorge de monuments médiévaux et de points de vue impressionnants. Città Bassa : partie plus contemporaine, elle offre des boutiques élégantes, des restaurants raffinés et des musées intéressants.

« Bergame est l’une des rares villes d’Italie à avoir conservé son système défensif intact, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. »

La montée vers la Città Alta se fait à pied pour les plus courageux, ou en funiculaire pour ceux qui souhaitent profiter du trajet sans effort. Ce dernier offre une vue splendide sur les toits de la ville et les montagnes environnantes.

La Piazza Vecchia : le cœur battant de la Città Alta

Véritable joyau de la Città Alta, la Piazza Vecchia est l’une des plus belles places d’Italie. Elle est bordée par plusieurs édifices historiques d’exception :

Le Palazzo della Ragione , ancienne mairie médiévale avec sa loggia élégante.

, ancienne mairie médiévale avec sa loggia élégante. La Torre Civica , qui offre une vue imprenable sur la ville depuis ses 52 mètres de haut.

, qui offre une vue imprenable sur la ville depuis ses 52 mètres de haut. La Fontaine Contarini, ornée de sculptures de lions vénitiens, un symbole de la domination de Venise sur Bergame.

« L’architecte Le Corbusier disait de la Piazza Vecchia qu’elle était la plus belle place d’Europe. »

Les cafés et restaurants qui entourent la place permettent de savourer un espresso en profitant de l’ambiance unique du lieu.

La Basilique Santa Maria Maggiore et la Chapelle Colleoni

À quelques pas de la Piazza Vecchia se dresse la majestueuse Basilique Santa Maria Maggiore, un chef-d’œuvre de l’architecture romane lombarde. Son intérieur richement décoré surprend par son exubérance baroque contrastant avec la sobriété de sa façade.

Juste à côté, la Chapelle Colleoni attire immédiatement l’œil avec sa façade en marbre polychrome. Ce mausolée grandiose abrite la tombe de Bartolomeo Colleoni, un célèbre condottiere du XVe siècle.

Les fresques et stucs dorés à l’intérieur sont d’une richesse exceptionnelle.

à l’intérieur sont d’une richesse exceptionnelle. L’orgue monumental de la basilique est l’un des plus anciens d’Italie encore en fonctionnement.

de la basilique est l’un des plus anciens d’Italie encore en fonctionnement. Le tombeau de Colleoni, orné de statues équestres, est une œuvre d’une finesse remarquable.

« Selon la légende, toucher l’emblème en relief de la Chapelle Colleoni porterait chance. »

Les remparts vénitiens et la Rocca di Bergamo

Les Mura Veneziane, les remparts qui entourent la Città Alta, offrent une promenade incontournable au coucher du soleil. Construits au XVIe siècle par les Vénitiens, ils s’étendent sur plus de six kilomètres et offrent des panoramas spectaculaires sur la plaine lombarde.

Un autre point fort de la ville est la Rocca di Bergamo, une forteresse médiévale située sur une colline offrant une vue imprenable. Aujourd’hui, elle abrite un musée sur l’histoire de la ville.

« Les remparts de Bergame font partie des fortifications vénitiennes classées à l’UNESCO, aux côtés de villes comme Palmanova et Peschiera del Garda. »

L’Accademia Carrara : un musée pour les amateurs d’art

Les amateurs d’art ne doivent pas manquer l’Accademia Carrara, l’un des plus importants musées d’Italie. Il abrite une collection exceptionnelle de peintures italiennes allant du XVe au XIXe siècle, avec des œuvres de maîtres tels que Botticelli, Bellini et Raphael.

Plus de 1 800 œuvres exposées sur plusieurs siècles d’histoire de l’art.

sur plusieurs siècles d’histoire de l’art. Une section dédiée à l’art vénitien , particulièrement riche et influente.

, particulièrement riche et influente. Des expositions temporaires qui complètent la collection permanente.

« L’Accademia Carrara a été fondée en 1796 par le comte Giacomo Carrara, un passionné d’art et mécène éclairé. »

Déguster les spécialités culinaires de Bergame

Bergame est aussi une destination gastronomique incontournable. Parmi les spécialités locales, certaines sont à ne pas manquer :

La polenta taragna , un plat traditionnel à base de farine de maïs et de fromage local.

, un plat traditionnel à base de farine de maïs et de fromage local. Les casoncelli alla bergamasca , des raviolis farcis de viande et servis avec une sauce au beurre et à la sauge.

, des raviolis farcis de viande et servis avec une sauce au beurre et à la sauge. La stracciatella, une glace née à Bergame et devenue célèbre dans le monde entier.

« La stracciatella a été inventée en 1961 par un glacier bergamasque, Enrico Panattoni. »

Les trattorias et osterias de la Città Alta sont des lieux parfaits pour déguster ces mets typiques dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Excursions aux alentours

Si vous avez le temps, plusieurs excursions intéressantes sont possibles autour de Bergame :

San Pellegrino Terme , célèbre pour ses thermes luxueux et son eau minérale mondialement connue.

, célèbre pour ses thermes luxueux et son eau minérale mondialement connue. Le lac d’Iseo , un bijou encore méconnu comparé au lac de Côme, avec l’île de Monte Isola à explorer.

, un bijou encore méconnu comparé au lac de Côme, avec l’île de Monte Isola à explorer. Les vallées bergamasques, parfaites pour les randonneurs en quête de nature et de tranquillité.

« San Pellegrino Terme était autrefois un lieu de villégiature prisé par l’aristocratie européenne. »

Conclusion : que voir à Bergame ?

Bergame est une ville aux multiples facettes qui ne cesse de surprendre ses visiteurs. Son patrimoine exceptionnel, ses panoramas à couper le souffle et sa gastronomie savoureuse en font une destination idéale pour une escapade en Italie.

Que vous soyez amateur d’histoire, d’art ou simplement en quête d’une atmosphère authentique, Bergame saura vous séduire.