Documentaire



L’Indonésie est formée de 18.000 îles, habitées d’histoire et de traditions ancestrales, des paysages riches et variés, et situées le long de cette ceinture de feu du Pacifique qui comprend 452 volcans, résultat de la subduction des plaques océaniques et source d’innombrables séismes.

En traversant les rizières et en contournant les volcans, nous partons à la découverte de ses peuples, de ses traditions, de sa culture et de ses religions, loin des grandes cités surpeuplées.

Un film de Donat Lefebvre

Droits réservés Ampersand