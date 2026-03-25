Documentaire

Pour bien commencer la journée, un petit café s’impose. Ça tombe très bien car Charlotte Dekoker a rendez-vous avec un habitué de cette tradition matinale, l’écrivain Serge Joncour. On reste autour de la Bastille pour vous faire découvrir la cour Damoye. C’est une petite ruelle un peu cachée, presque méconnue ou l’on quitte la ferveur du quartier pour se mettre au calme quelques instants.

Poursuivons notre balade dans le 11e arrondissement avec Pierre Boisard, sociologue et auteur d’un livre intitulé « La vie de bistrot ». On se retrouve donc dans un bistrot évidemment, au Café de l’Industrie, un lieu bien connu du quartier.

Il est beaucoup question d’auvergnats et d’aveyronnais dans ce quartier. Charlotte va vous faire découvrir une boutique, probablement l’une des plus petite et plus jolie du 11e arrondissement : Chez l’Auvergnat !

Pour terminer l’émission en beauté, rien de tel que de se retrouver dans un vrai bistrot aveyronnais : Le bistrot Mélac ! C’est une adresse incontournable du 11e. Ici on pousse la porte et on se retrouve en Aveyron.