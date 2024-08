Documentaire



À Salou, Christophe, Milène et leurs enfants profitent des plages et du parc d’attractions Port Aventura, tout en surveillant leur budget. Johan et ses amis, venus pour faire la fête, découvrent la vie nocturne animée de la station balnéaire. Entre activités familiales et soirées endiablées, Salou offre une multitude de plaisirs à moindre coût.