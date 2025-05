Documentaire

Chaque été, Salou, station balnéaire espagnole, séduit une foule de vacanciers français attirés par son atmosphère festive et ses prix accessibles. Entre plages ensoleillées et sensations fortes à PortAventura — une alternative plus économique à Disneyland Paris — la destination connaît un véritable engouement. Mais cette popularité a un revers : la ville fait face à une surfréquentation estivale marquée par des débordements liés à l’alcool et une recrudescence d’incidents.

Réalisateur : Ludovic Demouy, Pierre-Emmanuel Luneau Daurignac, Barbara Hinderholtz

Émission : Enquête d’action