Documentaire

Majorque est la plus vaste des Baléares. Le soleil et la variété de ses paysages y attirent les visiteurs par millions. Mais elle a toujours fasciné aussi les artistes. Quelques-uns parmi les plus célèbres y ont même vécu, après être tombés sous le charme. Le documentaire de Pierre Brouwers vous balise la piste pour comprendre pourquoi Miró, Picasso, Dali, Chopin, George Sand et bien d’autres se sont laissés séduire.

Réalisation : Pierre Brouwers