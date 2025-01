Documentaire

La Méditerranée a longtemps été considérée comme le centre du Monde. Cette mer intérieure a depuis l’Antiquité vu naître tant de civilisations, que sur ses rivages brillent aujourd’hui quelques une des plus belles villes du monde. Au cours de la croisière à bord du Costa Pacifica, dont c’est le voyage inaugural, nous découvrirons : Marseille et le vieux port découvert par les Phocéens ; Barcelone, des chefs-d’œuvre du modernisme aux trésors du musée maritime ; Palma de Majorque, que dominent la cathédrale et le Palais de l’Almudaina ; Tunis aux souks vivants et colorés, mais hantée par le souvenir de l’antique Carthage ; Malte et les fortifications des Chevaliers de l’Ordre …