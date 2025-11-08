Documentaire

Le Rajasthan, ou « terre des Rois », est sans nul doute l’État le plus coloré d’Inde.Ses paysages rudes, moitié déserts, moitié collines arides, offrent un contraste fascinant avec les teintes étincelantes des vêtements locaux.Tel un royaume de conte de fées, l’État regorge de cités magiques : Jodhpur et ses maisons bleues, Jaipur qui décline l’ocre rose, Jaisalmer, forteresse de sable doré, Udaipur, ponctuée de palais blancs, ou Pushkar, blottie autour de son lac sacré.Le Rajasthan conserve le souvenir de ces petits royaumes farouches, de leurs forts imposants, de leurs palais somptueux et du luxe démesuré dont s’entouraient les maharajas.Udaipur était la capitale historique de l’ancien royaume de Mewar.Udaipur est l’une des cités les plus merveilleuses d’Inde. C’est une ville ancienne aux rues étroites et vivantes.. Udaipur conserve toutes les strates des siècles passés, sans oublier un artisanat fort réputé. Connu pour son histoire, sa culture, ses endroits insolites et son palais Le City Palace est un complexe de plusieurs palais construit en 1559 par le Maharana Udai Singh comme palais principal de la dynastie rajput des Sisodia.Le City Palace a été construit dans un style qui est une fusion des styles rajput et moghol. Il est considéré comme le plus important palais de ce style. Il offre un panorama sur le lac Pichola, ses îles où sont construits des palais tels que le Lake Palace. C’est un labyrinthe de halls et de salons, un entrelacs d’escaliers et de cours, un dédale de jardins, de patios et de vérandas. L’extérieur du City Palace s’avère quant à lui particulièrement impressionnant.Kumbhalgarhest un des plus importants fort du Mewar. La vue depuis le fort s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres sur la chaîne des Ârâvalli, et sur les dunes du désert du Thar. Ses impressionnantes murailles témoignent de l’obsession guerrière et des rivalités qui déchirèrent la région jusqu’à l’arrivée des Anglais. Ses murailles sont les deuxièmes plus grandes du monde juste après la Grande Muraille de Chine. Le fort est connu sous le nom de «la Grande Muraille de l’Inde».Ranakpur tire son nom du raja Rana Kumbha. Le site doit sa notoriété au groupe de temples, majoritairement jaïns, et il fait partie des cinq pèlerinages majeurs du jaïnisme.La ville sainte de Bénarès est située sur la rive gauche du Gange. Elle est considérée comme l’une des villes les plus anciennement habitées du monde. Dédiée principalement à Shiva, elle est la cité qui accueille le plus de pèlerins en Inde, et, fait partie des sept villes sacrées de l’hindouisme. Elle est également réputée pour sa production de soie. Beranes est traversé par le Gange qui est la plus sainte des sept rivières sacrées de l’Inde.L’immersion dans le Gange lave le croyant de ses péchés et la dispersion des cendres dans le fleuve peut apporter une meilleure vie future. Les dévots hindous font des pèlerinages pour se baigner dans ses eaux et pratiquer la méditation sur ses rives. Pour les hindous, l’eau du Gange possède la vertu de purifier le corps des humains et de libérer l’âme des défunts. On y trouve de nombreux lieux de crémation sur les rives.