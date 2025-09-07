Pour les pèlerins, c’est toujours un moment intense de découvrir la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Vivez les émotions des voyageurs qui, après des centaines de kilomètres de marche, parviennent enfin à destination.
Pour les pèlerins, c’est toujours un moment intense de découvrir la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Vivez les émotions des voyageurs qui, après des centaines de kilomètres de marche, parviennent enfin à destination.
Le Brésil, pays de contrastes et d’immensité, séduit par la diversité de ses paysages, la richesse de sa culture...
Tout ce qui a trait au moulin est fascinant. Le chant de la rivière qui le longe, la puissance...
Fidji compte plus de 300 îles disséminées au cœur du Pacifique Sud. Plus d’une centaine d’entre elles sont inhabitées....
A l’aube, à l’heure où les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle quittent St-Jean-Pied-de-Port, Jean-Michel recompte ses brebis. Mais ce n’est que...
Abdou, le représentant d’une agence de voyage marrocaine nous fait découvrir un endroit magique : un campement perdu dans...
Les Seychelles… La simple évocation de ce mot suffit pour nous transporter vers de longues plages de sables blancs...
La région du Pantanal est la plus grande zone humide de la planète, mais aussi l’une des plus riches...
L’abbaye de Grandmont est un site exceptionnel. Sa nef particulièrement grande et l’architecture dépouillée sont à l’image de ce...
Au début du siècle, l’Everest était un mythe qui symbolisait l’aventure. Les plus grands états du monde y ont...
Embarquez à bord des canots à voiles traditionnelles des Iles Chausey pour découvrir l’archipel aux plus fortes marées d’Europe....
Située au centre de l’Asie du sud Est , entre la Birmanie à l’ouest et le Cambodge à l’est,...
Même ceux qui ne sont jamais allés à New York en connaissent ses nombreux quartiers avec leurs identités marquées....
En septembre 1878, Robert Louis Stevenson, le célèbre écrivain écossais, décide de traverser les Cévennes à pied en compagnie...
Punta Cana, ses plages de sable blanc, ses cocotiers, la mer des Caraïbes et ses récifs poissonneux : la...
A bord d’un petit avion, Jérôme Pitorin découvre ce département. Il visite, entre autres, le centre spatial de Kourou,...
Corfou, une île au large de la côte nord-ouest de la mer Ionienne, se caractérise par ses montagnes escarpées...
Cette technique, qui ne nécessite que du bambou, un filet et de la corde, s’est développée au fil des...
Teddy Stauffer est ce que l’on pourrait dire un aventurier intimement lié aux éléments naturels. L’aviation, la montagne et...
Quelle meilleure occasion qu’un mariage pour découvrir un pays, son histoire, sa religion et ses cultures? Aurélie et Laurent...
Gérald Ariano vous propose de partir au soleil, Cap au sud, dans sa région natale, les Alpes-Maritimes. La journée...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site