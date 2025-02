Documentaire

C’est une découverte du Midi toulousain que nous vous proposons ce soir, du Tarn jusqu’en Ariège, en passant par la Haute-Garonne. L’historien Pascal Julien nous fait redécouvrir Toulouse et ses hôtels particuliers de l’époque Renaissance. Certains, parmi les plus beaux d’Europe, ont été édifiés par des marchands de pastel qui avaient fait fortune aux 15e et 16e siècles dans le Midi toulousain. Il nous ouvre les portes de ces trésors d’architecture qui restent pourtant menacés. Un jeune couple, Olivia Bertrand et Paul de Latour, se bat pour relancer toute la production de laine de brebis quasiment disparue dans la région. Nous les suivrons jusqu’aux ateliers de tricotage, où ils lancent une nouvelle collection de vêtements et d’accessoires. Philippe Faur est l’un des plus célèbres maîtres artisans glaciers français. Une fois par mois, il fabrique en public, sur les marchés, des glaces au fromage bleu ou au vin rosé ! Ce glacier militant fabrique ses glaces avec du lait fermier bio. Ainsi il soutient les éleveurs locaux et propose aux chefs cuisiniers des saveurs étonnantes. Dans la région de Gaillac, Alix David et son association les Z’elles Gaillacoises organisent une vente aux enchères pour sauver les pigeonniers, symboles de leur vignoble. Une façon d’attirer l’attention sur leur travail et sur leur terroir. Un documentaire réalisé par Lucile Bellanger, une production Eclectic Production, avec la participation de France Télévisions pour Des racines et des ailes.